Governo está investindo R$ 21 bi em SP, afirma Dilma

A afirmação foi feita no evento dominado por políticos e prefeitos petistas, cuja ausência principal foi a do governador Geraldo Alckmin (PSDB), representado pelo secretário do Planejamento, Julio Semeghini. Dilma anunciou a liberação de R$ 645 milhões para obras de mobilidade em Guarulhos, com corredores de ônibus e um trevo de acesso à Via Dutra, e outros R$ 129 milhões para Osasco. Os recursos para as duas cidades virão do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2).

"A mobilidade urbana está no centro da questão da qualidade de vida das pessoas. Precisamos usar o nosso tempo para equilibrar o quanto ficamos no trabalho com o tempo de qualidade de vida, como a família, o estudo e o laser", completou

O evento é acompanhado por vários médicos do programa Mais Médicos, que foram aplaudidos ao entrar no local e também durante os discursos de Dilma e dos prefeitos Sebastião Almeida (PT), de Guarulhos, e Jorge Lapas (PT), de Osasco (PT), que os citaram. Até mesmo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, possível candidato a governador pelo PT paulista, foi citado por Almeida, mesmo sem estar presente. "É um programa de qualidade e com grande conteúdo de humanidade", concluiu Dilma.