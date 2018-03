Governo espera que projeto das desonerações seja votado nesta 5ª, diz Temer

BRASÍLIA - O vice-presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira, 18, que o governo espera que o projeto que revê a política de desoneração da folha de pagamentos seja votado nesta quinta-feira. Temer comandou uma reunião com líderes da base e com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para tentar articular um acordo que viabilize a análise da medida.

"Foram todos para lá (Câmara) agora exatamente para mobilizar as bancadas a fim de votar no dia de hoje. Tenho a impressão de que vamos votar", declarou o vice-presidente.

Ele disse ainda que há deputados pleiteando a inclusão de novos setores econômicos no rol daqueles que terão tratamento diferenciado na proposta, com alíquotas menores. Segundo Temer, Levy colocou um limite dentro do qual poderia haver negociações. "Então é isso o que os líderes estão conversando", concluiu.