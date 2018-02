Governo espera aprovar pré-sal e orçamento este ano O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou no começo desta tarde que o governo espera aprovar até o final do ano a conclusão dos projetos do pré-sal e o Orçamento da União para 2011. Em entrevista, ele relatou que na reunião ministerial de hoje, a penúltima do governo Lula, o presidente e sua equipe avaliaram que é possível garantir a conclusão do marco regulatório do pré-sal ainda em 2010.