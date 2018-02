Governo errou na fiscalização dos cartões, diz Múcio O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, disse nesta terça-feira que o governo reconheceu ter cometido um erro no acompanhamento dos gastos com os cartões corporativos e que está disposto a corrigi-lo. "Se nós criamos a transparência, deveríamos ter tido mais cuidado na aferição dos gastos. Faltou mais rigor na fiscalização", disse Múcio, transmitindo a conclusão a que chegaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros na reunião da coordenação política, na segunda-feira. Múcio garantiu que o governo está seguro de que o cartão corporativo é a melhor forma de se acompanhar os gastos públicos do funcionalismo e não se arrepende de sua exposição no Portal da Transparência, que pode ser acompanhado por qualquer cidadão. "Transparência é importante, o portal é importante. O problema não é o cartão, é quem usa o cartão", disse Múcio. "Se no primeiro sinal de irregularidade o governo tivesse sido mais rigoroso, talvez (a situação) não tivesse chegado a esse ponto", acrescentou. CARGOS E REFORMA O ministro informou que Lula reúne-se na quarta-feira com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, para discutir cargos no setor elétrico. Múcio espera que a questão dos cargos esteja resolvida até o fim do mês. "O problema não está nas indicações, mas na periferia de cada nome", disse, referindo-se às indicações não acolhidas e a quem sai dos cargos. Múcio disse que o governo vai enviar ao Congresso a proposta completa de reforma tributária, mas não acredita que em seis meses tudo se resolva. Para o ministro, alguns pontos serão aprovados, pois o ano é curto por conta das eleições municipais e, agora, da CPI dos cartões, e não dará tempo de votar tudo. (Texto de Mair Pena Neto; Edição de Renata de Freitas)