Governo envia decreto para recriar secretaria Depois de ter nomeado Roberto Mangabeira Unger ministro extraordinário de Ações Estratégicas, o governo vai tentar recriar a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, derrubada no Senado, por projeto de lei. A proposta foi enviada ao Congresso recriando a pasta, vinculada à Presidência, com o nome de Secretaria de Ações Estratégicas. O projeto cria, também, 79 cargos em comissão para compor a estrutura no novo órgão. A nomeação de Mangabeira como ministro extraordinário saiu na noite de quinta-feira.