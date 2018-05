Governo envia ao Congresso projeto de punição a escutas

O governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que torna mais rígida a punição para quem fizer escuta telefônica clandestina. Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mensagem de encaminhamento do texto foi publicada nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial da União. Veja Também: Grampos: Entenda a crise Ouça trecho do depoimento de Jobim na CPI Blog: acompanhe os principais momentos do depoimento Depoimento de Jobim à CPI reforça disputa com general Félix De acordo com o Ministério da Justiça, responsável pela elaboração da proposta, o autor de grampo telefônico sem autorização judicial poderá ficar preso de dois a quatro anos, além de pagar multa. Se for servidor público, a pena poderá ser aumentada em até 50%. Conforme o ministério, o projeto também torna crime a violação do sigilo e de segredo de Justiça da escuta. O texto prevê também a inclusão da escuta ilegal na lista de crimes do Código Penal e entre as irregularidades que podem levar à demissão de funcionário público. Outras duas propostas sobre o mesmo tema já tramitam na Câmara dos Deputados e a do governo poderá ser apensada a elas, desde que uma comissão, um deputado ou o presidente da Casa solicite.