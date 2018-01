Governo entende que reestruturou carreiras, diz Tarso O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse hoje, ao deixar o Palácio da Alvorada - onde assistiu ao jogo da seleção brasileira ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e convidados -, que o entendimento do governo é que valem, sim, as medidas provisórias de reajuste salarial editadas após 4 de abril último. Tarso lembrou que Lula já deu sinais de que vai editar uma nova medida provisória reajustando salários de outras categorias, mas não precisou a data em que isto vai ocorrer. Segundo ele, o governo considera que vale o entendimento da Advocacia Geral da União (AGU) de que não se trata de reajustes gerais, mas sim de reestruturação de carreiras. Tarso disse que a condução técnica do governo está explícita na nota técnica divulgada hoje à tarde pela AGU.