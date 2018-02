Governo elogia Chávez e Uribe por libertação de reféns O governo brasileiro comemorou nesta quinta-feira a libertação de duas reféns da guerrilha na Colômbia e parabenizou os presidentes Alvaro Uribe (Colômbia) e Hugo Chávez (Venezuela) pela coordenação da operação. As políticas Clara Rojas e Consuelo González foram entregues pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a uma missão articulada por Chávez na selva colombiana. "O governo brasileiro congratula-se com o presidente Alvaro Uribe e com o presidente Hugo Chávez pela bem-sucedida condução dos entendimentos que possibilitaram a libertação das cidadãs colombianas", informou comunicado do Ministério das Relações Exteriores. No final de dezembro, Chávez armou operação semelhante para resgatar reféns, mas a tentativa fracassou. Uma comissão internacional chegou a viajar para Venezuela e Colômbia, incluindo o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia. "O governo brasileiro reitera seu apoio às iniciativas que, em pleno respeito à soberania colombiana, contribuam para a solução dessas questões humanitárias", acrescenta a nota. (Texto de Tatiana Ramil, Edição de Mair Pena Neto).