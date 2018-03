Governo elabora projeto para anistiar imigrantes ilegais

O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse neste sábado, 31, durante debate sobre democracia na América Latina, no Fórum Social Mundial, que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para garantir direitos a imigrantes ilegais que vivem no Brasil. Veja também: Lula admite propor anistia a todos imigrantes ilegais Tarso não quis dar mais dar mais detalhes sobre o projeto que, segundo ele, ainda está sendo debatido na Casa Civil. "O sentido é de dar respeito absoluto aos direitos humanos no Brasil." Na sexta, também durante o Fórum Social Mundial, o presidente Luís Inácio Lula da Silva disse que o Brasil era exemplo para o mundo no tratamento de imigrantes, ao contrário do que ocorre nos países europeus. Tarso também comentou o projeto de lei que o Ministério da Justiça encaminhou ao Congresso para descriminalizar as rádios comunitárias. "Essa descriminalização não será feita de maneira irresponsável. Ela protege a segurança dos voos e abrange apenas aquelas que têm pouca potência, que são comunitárias mesmo. Não é tudo, mas é um avanço para um setor de comunicação, que vinha recebendo uma repressão muito forte, inclusive por lei da própria Polícia Federal."