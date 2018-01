Governo é principal culpado pela crise aérea, diz CNT/Sensus O governo federal foi apontado como o principal responsável pela crise aérea no País. Pesquisa CNT-Sensus mostra essa constatação para 21,2% dos entrevistados. Tomando por base apenas os entrevistados que tiveram contato com o assunto (acompanham ou ouviram falar), esse número sobe para 25,8%. Os controladores de vôo e as companhias aéreas foram apontados como os responsáveis pela crise por 12,4% e 9%, respectivamente, do total de entrevistados. A Aeronáutica e a Infraero aparecem logo depois, com 8,1% e 7,6%, respectivamente. Entre os entrevistados que tiveram contato com o assunto, os controladores ficaram em segundo com 15,1%. As companhias aéreas aparecem em terceiro, com 10,9%, a Aeronáutica com 9,9% e a Infraero com 9,3%.