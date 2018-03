Governo e PMDB se reúnem semana que vem, diz Múcio

Em encontro de quase duas horas no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros do grupo de Coordenação Política trataram de política, economia e Faixa de Gaza. Na parte política, o ministro de Relações Institucionais, José Múcio, falou sobre as articulações que estão sendo feitas para as eleições às presidências da Câmara e do Senado e disse que a reunião com o PMDB deverá ocorrer somente na próxima semana. Veja Também: A sucessão dos presidentes do Senado Estava previsto para segunda-feira o encontro do senador José Sarney (PMDB-AP) com Lula e que poderia confirmar sua candidatura à presidência do Senado. Garibaldi Alves, que admitiu desistir da disputa caso o PMDB pedisse, telefonou para Sarney, mas não avançou na conversa uma vez que o ex-presidente disse estar muito gripado. "Não perguntei se ele seria candidato porque respeitei a gripe dele", observou. Apesar de admitir a possibilidade de atender a um apelo da bancada do seu partido para não disputar as eleições do Senado, Garibaldi insistiu em dizer que, em toda a sua trajetória política, nunca desistiu no meio de uma candidatura. "Fui candidato 11 vezes e só perdi uma. Quero saber quem me colocará para correr. Será o Tião Viana, será o Sarney?", perguntou. (Com Cida Fontes, de O Estado de S.Paulo)