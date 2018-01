Governo e oposição terão embate na Câmara sobre aposentadorias Governo e oposição terão novamente um embate hoje no plenário da Câmara em torno do reajuste do valor dos benefícios da Previdência Social. O primeiro item da pauta da sessão marcada para a tarde é a continuidade de votação da medida provisória que reajusta em 4% as aposentadorias acima do valor de um salário mínimo. A oposição vai tentar mudar esse índice para 16,6%, equiparando-o ao aumento concedido ao salário mínimo. Na semana passada, temendo derrota, os governistas impediram a continuidade da votação. Além dessa MP, a pauta da Câmara está trancada pela medida provisória que legaliza a ocupação urbana. Ao chegar à Câmara nesta manhã, o presidente da Casa, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), disse que governo e oposição devem encontrar um caminho que permita a votação de outras matérias, além das medidas provisórias. "A desobstrução da pauta não é um ato de vontade. É de possibilidade política de reunir maioria, votar e desobstruir a pauta", afirmou Aldo.