Governo e oposição fecham acordo para votar pré-sal O governo e a oposição fecharam um acordo hoje para garantir a retomada das votações dos projetos do pré-sal após o carnaval. Segundo o líder do governo, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), o primeiro projeto a ser analisado, na última semana de fevereiro, será o que cria o Fundo Social, uma espécie de poupança que será formada com as receitas obtidas com a exploração de petróleo na costa brasileira.