Governo e lideranças discutem Código Florestal O governo não está disposto a promover alterações no Código Florestal para atender pressão dos ruralistas, que são maioria na comissão especial do Congresso, que analisa a admissibilidade da Medida Provisória. A informação é da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. "Há uma posição muito clara de defesa do texto original. Nós avançamos de forma significativa no que poderíamos ceder para atender os menores proprietários, mas sempre preservando e recuperando parte significativa da questão ambiental", declarou Ideli.