Governo e funcionalismo travam queda de braço no RS Manifestantes ligados ao Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (CPERS-Sindicato) e representantes de cabos e soldados da Brigada Militar montaram acampamento hoje, na Praça Marechal Deodoro, entre o Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa, para tentar impedir a votação dos projetos de reajuste salarial com corte de alguns benefícios para as duas categorias. Pelos mesmos motivos, o magistério iniciou uma greve por tempo indeterminado, com poucas adesões, insuficientes para provocar a suspensão das aulas no primeiro dia.