Governo dos EUA lamenta morte de Eduardo Campos

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, também lamentou o falecimento e disse que se despedia de "um grande político, amigo e ser humano".

No mês de janeiro, Campos esteve em Washington para receber dois prêmios concedidos pelo BID por ações que adotou no governo de Pernambuco: a desburocratização de procedimentos para abertura de empresas e o Pacto pela Vida, plano de prevenção e combate à violência que era a base de seu programa de governo nessa área.

"Dono de uma trajetória política impressionante, Eduardo Campos desenvolveu um trabalho profundo de gestão em Pernambuco, promovendo grandes transformações econômicas e sociais no Estado, como na área de segurança pública, com o desenvolvimento e implantação do Pacto pela Vida", disse Moreno em nota.

A manifestação do governo americano foi apresentada em nota da porta-voz Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Caitlin Hayden. "Nós ficamos profundamente tristes ao saber do acidente de avião que parece ter tirado a vida do candidato presidencial brasileiro Eduardo Campos bem como de seus companheiros de viagem." Repetindo a expressão tradicionalmente usada pelos EUA em situações semelhantes, ela afirmou que "os pensamentos e orações do povo americano estão com o Brasil nessa trágica ocasião".