Governo do RS vai repassar verba para área da saúde O governo do Rio Grande do Sul vai começar a repassar amanhã cerca de R$ 27,8 milhões para a implementação dos programas na área da Saúde dos municípios. A ação está dentro do Programa Estruturante Saúde Perto de Você articulado como o Estruturante Nossas Cidades, segundo a administração estadual.