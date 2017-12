Governo do RS tomará empréstimo do Banrisul para pagar 13º O governo do Rio Grande do Sul vai recorrer a um empréstimo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) para pagar o 13º salário dos servidores públicos. A decisão foi tomada nesta quarta-feira. A operação, que estava autorizada pela Assembléia Legislativa desde terça-feira, será repetida pelo quarto ano consecutivo. O governador Germano Rigotto (PMDB) disse que algumas faixas salariais mais baixas serão pagas diretamente. Os demais funcionários terão de retirar o empréstimo em seus nomes. O valor será pago pelo governo ao banco estatal durante o ano que vem, já na gestão de Yeda Crusius (PSDB).