Governo do RJ pediu R$ 2 bi para mobilidade, diz Miriam O governo do Estado e a prefeitura do Rio apresentaram projetos de mobilidade urbana da ordem de R$ 4,3 bilhões à ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Nesta segunda-feira, a ministra passa por uma maratona de reuniões com governadores e prefeitos para discutir propostas que possam ser contemplados pelo pacto proposto pela presidente Dilma Rousseff para a área, cujos investimentos anunciados somam R$ 50 bilhões. Miriam esteve reunida no início desta tarde com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e com o governador do Estado, Sérgio Cabral.