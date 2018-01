Governo do PE publica foto de filho de Campos em site oficial e depois retira

RECIFE - A estrutura do governo de Pernambuco foi utilizada para noticiar o nascimento do quinto filho do governador Eduardo Campos (PSB), na tarde dessa terça-feira, 28, no Recife. Servidores da Secretaria de Imprensa do Palácio Campos das Princesas foram deslocados para a maternidade e a notícia foi divulgada no site oficial do governo. Na manhã desta quarta-feira, 29, após ser questionado pelo Estado, o governo retirou a informação do site oficial.

As primeiras imagens de Miguel - que recebeu este nome em homenagem ao ex-governador Miguel Arraes, avô de Campos - foram divulgadas pela equipe oficial. De acordo com o secretário estadual de comunicação, Evaldo Costa, a notícia foi divulgada no site do governo estadual - com foto - por "um erro" da equipe. "O assunto é da esfera da vida privada do governador, não é assunto do governo", afirmou. "Houve um erro de um funcionário e o Estadão alertou para o fato".

Miguel nasceu na maternidade Santa Joana, com 51,5 cm e 3,4 quilos, de parto normal. Campos cancelou sua agenda para acompanhar a mulher, Renata, que deve retornar para casa com o bebê nesta quarta. Os outros filhos do casal são Maria Eduarda (21), João (20), Pedro (18) e José (9). O governador não tem agenda pública nesta quarta-feira, 29.