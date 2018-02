Governo do ES comemora liminar do STF sobre royalties O governo do Espírito Santo acredita que será beneficiado com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de acatar o pedido liminar do Rio de Janeiro contra a posição do Congresso relativa aos royalties do petróleo. Os parlamentares optaram por estender o pagamento a Estados e municípios não produtores de petróleo, mesmo para os contratos já vigentes, o que prejudicaria os Estados produtores, sobretudo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.