Governo do Ceará desiste de licitação para pirotecnia O governo do Ceará, comandado pelo governador Cid Gomes (Pros), desistiu nesta terça-feira, 14, de realizar uma licitação para a realização de shows de fogos de artifício em eventos oficiais do Estado. A decisão do governo de Cid ocorre após o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, revelar que ele preparava uma concorrência para escolher a empresa responsável pelos serviços de pirotecnia destinados a inaugurações de obras e a eventos externos no Ceará.