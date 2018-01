Governo do Ceará desiste de licitação para compra de fogos de artifício

Brasília - O governo do Ceará, comandado por Cid Gomes (PROS), desistiu de realizar uma licitação para a realização de shows de fogos de artifício em eventos oficiais do Estado. A decisão do governo de Cid ocorre após Estado revelar que ele preparava uma concorrência para escolher a empresa responsável pelos serviços de pirotecnia destinados a inaugurações de obras e a eventos externos no Ceará.

A assessoria de imprensa da Casa Civil cearense informou que o edital, que estava em fase de ajuste, não será publicado e "nem haverá a compra de fogos de artifício para este ano".

No fim de 2012, o Ceará havia assinado um acordo de R$ 410 mil com uma empresa para serviços de pirotecnia por 12 meses no interior e na região metropolitana de Fortaleza. Pelo contrato vencido em dezembro, a empresa precisava fornecer itens como "tortas europeias bazucão de cores 12 efeitos, bombas Disney World, baterias de apitão e morteiros tiro seco, além de tortas europeias com efeito zigue-zague".

O governo efetuou o pagamento de R$ 250,5 mil e diz que esse valor será o total de gastos com os serviços.