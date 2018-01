Governo do Acre lança pacote antiviolência Alvo de uma mensagem ameaçadora enviada de um telefone celular pré-pago, o governador do Acre, Jorge Viana (PT), lança amanhã um plano de combate à violência que inclui cadastro de usuários de celular a cartão. "Você vai morrer", dizia o texto, cujo remetente foi rastreado pela Polícia Federal mas não chegou a ser localizado. A lei, que redefine o comércio e uso de celulares pré-pagos está sendo redigida e será enviada a Assembléia Legislativa tão logo termine o recesso parlamentar. Viana quer mais vigilância nas fronteiras estaduais e internacionais do Acre e reordenará a atividade policial militar de modo que o maior número de oficiais possa ir para o serviço de rua. "O Acre tem de ser um lugar onde os bandidos não queiram ficar", disse o governador.