Governo diz responder 97% dos pedidos de informação Entre junho de 2012 e maio deste ano, órgãos do governo federal receberam 86.266 pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). Do total, 84.489 foram respondidos, o equivalente a 97,94%, segundo dados disponibilizados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação aos Cidadãos (e-SIC).