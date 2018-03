Governo diz que Ministro da Previdência vai pagar pelo uso de avião da FAB

Brasília - A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República acaba de informar que o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, irá ressarcir o erário com os gastos com o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que o transportou para assistir à final da Copa das Confederações, no Rio de Janeiro. A Secom não informou o valor que será ressarcido aos cofres públicos.

O caso foi revelado na edição desta sexta-feira do jornal "Folha de S.Paulo". Segundo o jornal, o ministro usou um jato da FAB para o levar ao Rio de Janeiro, onde acompanhou a partida final entre Brasil e Espanha no Maracanã. O Brasil se consagrou campeão do torneio após uma vitória de 3 x 0 sobre os espanhóis.

Um decreto de 2002 que dispõe sobre o transporte de autoridades em aeronaves da Aeronáutica, prevê a utilização dos jatos em três casos: por motivo de segurança e emergência médica, em viagens a serviço e deslocamentos para o local de residência permanente.

O ministro é primo do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que se aproveitou de outro avião da FAB para levar familiares para assistir ao jogo da seleção brasileira. O presidente da Câmara também disse que irá reembolsar a União.