Governo diz que 80% dos bloqueios de caminhoneiros estão na região Sul do País A Secretaria-Geral da Presidência da República informou na noite deste sábado (28) que as manifestações de caminhoneiros seguem localizadas na região Sul do País, com 80% dos bloqueios concentrados em rodovias federais dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O governo lamentou o uso de violência nas manifestações, com depredações de veículos e coação de caminhoneiros.