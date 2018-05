Governo discutirá PAC com Estados e cidades da Copa O ministro das Cidades, Márcio Fortes, informou hoje que o governo federal vai, "no curto prazo", promover uma reunião com governadores e prefeitos para discutir as obras prioritárias do chamado PAC da Mobilidade Urbana. Esse programa contemplará, principalmente, investimentos em transporte urbano, com o objetivo de equipar as cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014. "Temos ainda que definir a data dessa reunião, mas queremos ouvir as propostas dos governadores e dos prefeitos", disse o ministro, após assistir ao desfile do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios.