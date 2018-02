Governo discute com Maciel trâmite da CPMF no Senado O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, senador Marco Maciel (DEM-PE), discute hoje a tramitação da proposta de emenda constitucional que prorroga a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) até 2011 com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e de Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia, além do líder do governo na Casa, senador Romero Jucá (PMDB-RR). A emenda já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora, para que o governo possa continuar arrecadando a receita da contribuição (cerca de R$ 38 milhões por ano), é necessário que o Senado também aprove em dois turnos a proposta de prorrogação, cuja tramitação começa pela CCJ.