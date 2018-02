Governo Dilma já é alvo de protestos individuais

Onofre contou que pretendia entregar a carta a Dilma no dia da posse, mas não conseguiu passar pelo esquema de segurança e se aproximar da presidente. Disse que passou por transplante de fígado e recebeu medicação errada dos médicos.

Ele também reclamou das autoridades estaduais. "As autoridades dizem que a saúde está boa no Amazonas, mas quando elas têm um pequeno problema no pé vão se tratar no Rio ou em São Paulo", disse. "Agora, estão maquiando Manaus para a Copa do Mundo", afirmou. "A saúde está ruim no Brasil inteiro", ressaltou.

Logo em seguida, o eletricista José Antonio Beltrão, 45 anos, da cidade-satélite de Riacho Fundo, periferia do Distrito Federal, apareceu na portaria do palácio com um cartaz: "Dilma, o Bolsa Família está sendo roubado". Aos jornalistas, ele explicou que uma vizinha, mãe de seis filhos, não está recebendo o benefício do principal programa da área social do governo, mas não soube explicar o motivo.