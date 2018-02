Governo Dilma interfere em outros Poderes, diz Aécio

"Quando se vê um movimento do advogado-geral da União, de ministros, para inibir outros Poderes, alguma coisa não vai bem no Brasil. Há uma movimentação preocupante do Estado, do governo brasileiro, no sentido de inibir a ação de outros Poderes, e isso tem que ser condenado. É uma tentativa do governo de impor sua vontade em outros órgãos e outros Poderes", criticou Aécio, ressaltando que não quer fazer "pré-julgamento" da presidente da Petrobras, por quem disse ter muito respeito.

O candidato chegou no início da noite desta segunda à TV Globo, no Jardim Botânico (zona sul do Rio), onde concederá entrevista ao vivo durante o "Jornal Nacional" e, em seguida, gravará participação no "Jornal das Dez", da Globonews. Aécio reiterou a crítica de que "o governo da presidente Dilma perdeu a capacidade de transformação, de inspirar confiança, especialmente em parceiros importantes que são os agentes privados".

Cabos eleitorais contratados pelo PSDB agitam bandeiras em frente à emissora. Eles não quiseram revelar quanto receberam pelo trabalho. Nas atividades de rua da campanha tucana no Rio, os cabos eleitorais pagos têm recebido entre R$ 30 e R$ 50 por dia.