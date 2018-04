Governo Dilma ainda não começou, diz Serra O ex-governador José Serra (PSDB) avaliou hoje que, após quase um ano de administração, o governo da presidente Dilma Rousseff ainda não começou de fato. Em palestra realizada durante o 1º Encontro Nacional do PPS Sindical, na capital paulista, ele disse que o governo Dilma teve como marca, em 2011, a saída de ministros e o anúncio de medidas, mas com poucas resoluções. "O governo da presidente Dilma Rousseff não começou, tomou posse, mas não começou", ressaltou. "Eu espero, de fato, que comece no dia 1º de janeiro de 2012, porque é o que o Brasil está querendo".