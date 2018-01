Governo deve retirar pedido de urgência de dois projetos O governo deverá retirar o regime de urgência de dois projetos: o que institui a telefonia social e o que trata de benefício previdenciário ao trabalhador rural, dentro do acordo entre os partidos para liberar a pauta do plenário da Câmara. Os dois projetos estão trancando a pauta e precisam ser votados depois das quatro medidas provisórias, de acordo com as regras da Casa. O líder do PFL na Câmara, Rodrigo Maia (RJ), disse que a disposição é votar todas as quatro medidas provisórias nas sessões de hoje, mesmo que a Câmara deixe para o Senado uma discussão mais profunda sobre o conteúdo das MPs. Com a pauta destrancada, os deputados acordaram votar o projeto que cria a Timemania, cujo texto básico foi votado no dia 23 de março e, em seguida, o projeto da Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas. Para Rodrigo Maia, após a votação dos dois projetos, que deverá ficar para as sessões marcadas para amanhã, os deputados deverão discutir a reforma tributária. A intenção do PFL é separar a parte do projeto que aumenta em um ponto porcentual o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para votá-lo separadamente. O líder do PSDB, Jutahy Júnior (BA), afirmou que os tucanos também concordam em limpar a pauta votando as MPs para depois votar os projetos da Timemania e da lei das micro e pequenas empresas. Jutahy defende ainda a inclusão na pauta de votação de projetos que tratam se segurança pública. MP 281 está há um mês na pauta do Senado O Senado, assim como a Câmara, começa mais uma semana com a pauta trancada por medidas provisórias. Os senadores trabalham em ritmo lento. Desde o dia 3 de maio, ou seja, há mais de um mês, a Câmara enviou ao Senado a MP 281, que até hoje espera votação pelos senadores. Se essa MP não for votada até o dia 14, próxima semana, ela perderá a validade. A MP 281 isenta de IR os rendimentos obtidos por investidores estrangeiros em títulos públicos federais e em algumas aplicações de risco. Se em maio as votações no Congresso já foram escassas, no mês de junho esse cenário tende a piorar. Na próxima semana, haverá a estréia do Brasil na Copa na terça-feira e o feriado nacional de Corpus Christi na Quinta. O Congresso também deverá esvaziar nas semanas seguintes por causa das convenções partidárias nos Estados. Além da MP 281, a pauta do Senado está trancada por outras quatro medidas provisórias.