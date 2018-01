Governo deve editar quatro MPs sobre reajustes na 4ª feira O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo Silva, informou que o governo deve editar na próxima quarta-feira quatro medidas provisórias, reajustando o salário de servidores públicos. Uma das MPs englobará várias categorias e as demais irão beneficiar os militares, as carreiras jurídicas do Executivo e a Polícia Federal. Paulo Bernardo disse que a Advocacia Geral da União (AGU) entende que as medidas provisórias não ferem a legislação eleitoral porque prevêem a reestruturação dessas carreiras. Esta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que não pode ser concedido nenhum reajuste salarial ao funcionalismo público acima da inflação pelo período de 180 dias que antecede as eleições. Trunfos Paulo Bernardo chegou para a convenção do PT, que acontece no Minas Brasília Tênis Clube, em Brasília. Ele avaliou que o presidente Lula tem dois trunfos para a campanha eleitoral: as políticas social e econômica. O ministro informou que a equipe econômica irá propor ao presidente alguns ajustes para um eventual segundo mandato que possa estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. Paulo Bernardo, no entanto, fez questão de frisar que as linhas gerais da política econômica serão mantidas, porque, segundo ele são um sucesso. O ministro disse que é preciso melhorar a qualidade do ajuste fiscal e avançar na reforma tributária para diminuir a carga tributária. Mas, para isso, frisou que é preciso reduzir os gastos públicos.