Governo descarta Exército no combate à violência O governo voltou nesta quarta-feira a descartar o emprego das Forças Armadas no combate ao crime organizado. Da mesma forma, continua fora de cogitação a criação de uma secretaria nacional contra a violência ligada diretamente ao Palácio do Planalto. A idéia de centralizar as ações de segurança pública num órgão da Presidência esbarra de frente na determinação do presidente Fernando Henrique Cardoso de manter o assunto no âmbito do Ministério da Justiça, onde já funciona uma secretaria nesses moldes. Apesar do empenho federal no fragilizado Plano Nacional de Segurança Pública, da consciência de que o combate ao crime requer ações coordenadas com Estados e municípios e de que a onda de violência abala a imagem do governo, o presidente mantém o entendimento, conforme determina a Constituição, de que segurança é assunto de responsabilidade dos governos estaduais. Isto não significa, porém que o Executivo não vá se mobilizar para ajudar os estados para resolver o problema de segurança pública, que atinge várias regiões do País, em particular São Paulo. Fernando Henrique reuniu-se ontem no fim da manhã, no Palácio da Alvorada, com o ministro da Defesa, Geraldo Quintão, e os comandantes do Exército e da Aeronáutica. No encontro, foi discutido o avanço do crime organizado e a repercussão da onda de violência após o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. A única decisão já tomada e apenas reiterada é que Forças Armadas não serão empregadas no combate ao crime. Na esteira da comoção causada pelo seqüestro e morte de Daniel no fim-de-semana, questões ligadas à segurança pública têm dominado a agenda de Fernando Henrique esta semana. Depois de receber o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na segunda-feira, ele esteve na terça com o pré-candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente cancelou reunião ministerial marcada para hoje, em que seriam discutidos planos de governo para seu último ano de mandato. O encontro foi transferido para 6 de fevereiro. Pré-pago Fernando Henrique tem cobrado pressa do Congresso na votação de projetos relacionados ao combate à violência, como a integração dos comandos das polícias, a reforma do Judiciário e do Código de Processso Penal. Mas há outro projeto em tramitação no Senado que, uma vez aprovado, poderá pôr fim à polêmica em torno do uso de celulares pré-pagos - cuja proibição de venda chegou a ser proposta pelo governador Alckmin. Apresentado em 2000 pelo ex-senador José Roberto Arruda (PFL-DF), o projeto determina às operadoras de telefonia celular que mantenham cadastro dos compradores de aparelhos pré-pagos, com informações como o nome do usuário, seu endereço e número da carteira de identidade. O objetivo é facilitar a ação da polícia, no sentido de identificar criminosos que utilizem esse tipo de telefone. A proposta está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, após Ter sido aprovada na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. O relator é o líder do PT, senador José Eduardo Dutra (SE), que ontem à tarde nem sequer sabia ser ele o encarregado de analisar o projeto. Para virar lei, a proposta precisa passar pelo plenário do Senado e, depois, pelo plenário da Câmara.