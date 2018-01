Governo desapropria terreno para complexo da Petrobras O governo federal desapropriou às pressas o terreno em que será instalado o Complexo Petroquímico da Petrobras, em Itaboraí, região metropolitana do Rio. O secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer, informou que o decreto de desapropriação foi publicado no Diário Oficial hoje, mesmo dia da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao local para lançamento da pedra fundamental do empreendimento. Na mesma solenidade, Lula guardou a planta da refinaria dentro de uma urna de madeira, junto a um kit entregue por Victer, representando a campanha em prol da instalação da refinaria no Estado nos últimos quatro anos. O kit contém desde camiseta, até história em quadrinhos com o mote "A refinaria é nossa". Apesar de a Petrobras não admitir o conceito de refinaria para o seu complexo petroquímico, a unidade vai utilizar no local uma nova técnica de refino para processar o óleo pesado produzido na Bacia de Campos, e produzir, além de matéria-prima para a indústria petroquímica, também óleo diesel. A urna em que foram depositados os objetos durante a cerimônia foi fechada e sua chave entregue ao presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, para que seja reaberta somente dentro de seis anos, prazo previsto para a inauguração da unidade. Centro de Inteligência Logo depois, Lula seguiu para o Ginásio de Esportes do Clube Mauá, em São Gonçalo, também na região metropolitana do Rio. Ao chegar, Lula foi ovacionado por cerca de quatro mil pessoas. No ginásio, Lula inaugurou a pedra fundamental do Centro de Inteligência que a Petrobras vai instalar no local para dar suporte tecnológico e capacitar profissionais que vão operar no Complexo Petroquímico de Itaboraí. O presidente foi recebido com cânticos evangélicos, encomendados especialmente para sua visita, pela prefeita Aparecida Panisset, que apesar de ser filiada ao PFL, nutre boas relações com a Presidência, segundo sua assessoria. A prefeita, inclusive, fretou 110 ônibus para transportar estudantes da rede municipal de ensino e beneficiários do Programa Bolsa Família para presenciarem a primeira visita de um presidente da República ao município, que é o segundo maior colégio eleitoral do Estado.