Governo define nomes para reorganizar MME O governo começou a definir os nomes que vão compor a nova estrutura do Ministério de Minas e Energia e promover as mudanças necessárias. Já está acertado que permanecerão no cargo o atual secretário-executivo, Luiz Gonzaga Perazzo, e o secretário de Minas e Metalurgia, Frederico Barbosa. A secretaria de Energia está vaga desde a sexta-feira, quando o secretario Afonso Henriques dos Santos, protocolou o pedido de demissão no gabinete do ministro. A saída do secretário já era esperada desde o fim do ano passado, quando ele manifestava publicamente o interesse em abandonar o governo, insatisfeito com o espaço que tinha no Ministério. Indicado para o cargo pelo ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), David Zylbersztajn, e identificado com o PSDB, Santos creditava à influência do PFL na pasta o esvaziamento de suas funções. Ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Santos também chegou a ter um confronto público com o ex-ministro Rodolpho Tourinho por divergências em relação à forma de repassar ao consumidor o preço em dólar do gás importado. Só no início do racionamento, no primeiro semestre do ano passado, o secretario participou das reuniões da Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE). De acordo com um técnico que participa da Câmara, ao longo do segundo semestre, com as decisões concentradas no Palácio do Planalto, Afonso Henriques se afastou a ponto de sequer ser convocado para as reuniões. De férias, ele não participou da última reunião pública da GCE no início do ano, que anunciou medidas de revitalização do modelo do setor elétrico. Santos fazia parte justamente do comitê que estudava essas mudanças, coordenado pelo então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Francisco Gros, hoje no comando da Petrobras. A amigos, Gros reclamava que o secretário não se havia adaptado à GCE, chegando a tumultuar as reuniões, o que levou ao seu isolamento dentro da Câmara. Recentemente, Santos criticou publicamente a proposta de criação de uma secretaria específica de Petróleo e Gás, retirando os temas da Secretaria de Energia. A vaga de Santos será preenchida temporariamente pelo diretor do Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético (DNDE), Marcelo Poppe. Só quando a nova estrutura for definida é que o cargo deve ser definitivamente ocupado, com as novas funções. Ainda estão vagas as futuras secretarias de Planejamento e de Energias Alternativas. Para Petróleo e Gás o nome mais cotado é do assessor especial do ministro, Marco Antonio Martins Almeida. Apenas em fevereiro devem ser publicados os atos legais que permitirão a reformulação do ministério, que deve demorar cerca de dois meses para ser implantada em definitivo. Segundo o ministro José Jorge, a nova pasta deve ter um papel mais ?coordenador? do que ?empreendedor?. A conclusão dos consultores que idealizaram a nova estrutura é que, com as privatizações e a criação das agências do petróleo e de energia elétrica, o ministério ficou desaparelhado e ?microcéfalo?.