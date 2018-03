Governo define diretrizes para novo canal de TV estatal O Ministério das Comunicações publicou hoje, no Diário Oficial da União, uma portaria com diretrizes para a criação do Canal da Cidadania. O canal está previsto no decreto que instituiu o sistema brasileiro de TV digital, em 2006. Segundo o Ministério, o canal dará prioridade à produção local e regional e permitirá o acesso a serviços públicos de governo eletrônico por meio da televisão, como, por exemplo, marcação de consultas médicas no Sistema Único de Saúde (SUS), matrículas em escolas públicas e declaração do Imposto de Renda.