Governo defende ajuste fiscal com vídeo na internet Depois de seguidas derrotas no Congresso em projetos relacionados ao ajuste fiscal, o governo federal lançou uma nova campanha para explicar a necessidade das medidas. Depois de lançar uma cartilha com o lema "Ajustar para avançar", no dia 13 de abril, o governo criou agora um site (http://www.brasil.gov.br/ajustar-para-avancar) sobre o tema, com um vídeo de um minuto e uma hashtag com o slogan da campanha para as redes sociais. Todos os conteúdos defendem que o mundo passa por uma forte crise econômica desde 2008, cujos efeitos no Brasil foram amenizados por ações do governo.