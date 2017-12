Em um único decreto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou luto oficial de três dias, a partir do último sábado, pelas mortes do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), e dos deputados Júlio Cesar Redecker (PSDB-RS) e Nélio Silveira Dias (PP-RN). ACM e Dias estavam internados em São Paulo e morreram na última sexta-feira. Redecker morreu no acidente com o avião da TAM, na última terça-feira.