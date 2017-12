Governo de Yeda perde terceiro secretário no RS O deputado estadual Jerônimo Goergen (PP) desistiu de participar do futuro governo de Yeda Crusius (PSDB), para o qual já havia sido escalado como secretário da Agricultura. O parlamentar disse que tomou a decisão por discordar da proposta de aumento de impostos enviada à Assembléia Legislativa pelo atual governador, Germano Rigotto (PMDB), a pedido de Yeda. Antes de Goergen, os deputados estaduais Berfran Rosado (PPS) e Marquinhos Lang (PFL) haviam desistido das secretarias de Justiça e Inclusão Social e do Planejamento e Gestão, pelos mesmos motivos. Também contrariado, o deputado estadual Ruy Pauletti renunciou à condição de líder da bancada do PSDB e foi substituído por Adilson Troca. O projeto será votado nesta sexta-feira.