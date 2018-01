Governo de SP indenizará ex-presos políticos O governo paulista inicia amanhã, com a posse da Comissão Especial, a avaliação dos pedidos de indenização de ex-presos e familiares, vítimas de tortura durante a ditadura militar. A Lei Estadual 10.726, da Secretaria da Justiça paulista, foi sancionada pelo governador Mário Covas, em janeiro de 2001, e posteriormente regulamentada, em 18 de dezembro, pelo governador Geraldo Alckmin. A Comissão é formada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretarias da Justiça e Segurança, Assembléia Legislativa, Ministério Público, Conselho Regional de Medicina e Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Mas o Fórum Permanente de Ex-Presos Políticos já se reúne toda terça-feira, na Secretaria da Justiça, para dar orientação aos interessados. Além dos ex-presos políticos, a lei prevê indenizar quem sofreu qualquer tipo de coação ou perseguição, por motivos ideológicos, sob acusação de praticar atividade subversiva. A meta é reparar moral e financeiramente pessoas torturadas pelo regime militar, ou seja, que estiveram entre 31 de março de 1964 e 15 de agosto de 1979 detidas em órgão públicos do Estado ou que tenham ficado sob a custódia do Estado e tenham sofrido danos físico e/ou psicológico. Os pedidos de indenização serão avaliados caso a caso pela Comissão Especial, para quem a vítima terá que comprovar que sofreu tortura. Esse modelo foi contestado pelos representantes dos ex-presos políticos. Na ocasião da assinatura do decreto, eles argumentaram que seria difícil comprovar - após 30 anos - casos de tortura e maus tratos, além de como mensurar o impacto da agressão nas vidas das pessoas. Os valores das indenizações não serão superiores a R$ 39 mil e nunca inferiores a R$ 3,9 mil. Para a fixação do valor serão levados em consideração os resultados lesivos como invalidez permanente ou morte, transtornos psicológicos, invalidez parcial ou qualquer tipo de seqüelas. Os interessados terão 180 dias, a partir da instalação da Comissão, para requerer as indenizações. O Arquivo do Estado - para onde foi transferido o antigo acervo do DOPS -, já recebeu mais de 600 pedidos de provas documentais, que devem ser anexadas aos pedidos de indenização que serão avaliados pela Comissão Especial. A Secretaria da Justiça estima que haverá mais de mil pedidos de indenizações em todo o Estado de São Paulo.