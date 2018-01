Governo de SP entrega apartamentos na zona leste da capital

O governo do Estado de São Paulo entrega neste sábado, 29, 294 apartamentos em Cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista. Os cinco conjuntos habitacionais tiveram investimentos de R$ 11,5 bilhões da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e são destinados a famílias originárias de favelas e áreas de risco. Os empreendimentos foram feitos em parceria com a prefeitura de São Paulo, que doou os terrenos e selecionou os beneficiários. O secretário de Estado da Habitação e presidente da CDHU, Lair Krähenbühl, estará presente no evento que marca a entrega das moradias neste sábado, às 13h30. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Secretaria da Habitação, o prazo para quitar o financiamento do imóvel é de 25 anos e as prestações têm subsídio do governo. As famílias pagarão parcelas de acordo com seus rendimentos. Nos conjuntos que estão sendo entregues, 95% dos beneficiados têm renda familiar mensal de até três salários mínimos e, por isso, vão desembolsar no máximo 15% dela para pagar as mensalidades. O valor da menor prestação é de R$ 62,25. Os apartamentos têm dois dormitórios, sala,cozinha e área de serviço, com 45,46 m² a 64,57 m² de área construída, e terão toda infra-estrutura adequada, como redes de água, esgoto e energia elétrica. Além desses cinco conjuntos habitacionais, desde 2007, a CDHU entregou 4.859 imóveis na zona leste da capital, o que representa um investimento de R$ 114,3 milhões. Outras 8.728 moradias estão sendo edificadas na região com recursos da ordem de R$ 259,5 milhões. A Companhia tem programada a construção de mais 15.952 unidades habitacionais.