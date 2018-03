Governo de SP aumenta benefícios de programas sociais

Atualmente o Renda Cidadã concede R$ 60 por mês para famílias com renda mensal per capita de até R$ 100. O Ação Jovem concede o mesmo valor para jovens com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. O reajuste vai recompor as perdas com a inflação nos últimos anos - mais de 17%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por meio da assessoria de imprensa, a secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social afirmou que as medidas que serão anunciadas levam em consideração "as condições específicas do Estado de São Paulo, incluindo aí o custo de vida da população e a vulnerabilidade social dos beneficiários e elegíveis de programas sociais". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.