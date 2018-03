Governo de São Paulo vai rever contratos com a Delta

"Tínhamos contratos (com a Delta) que se encerraram e nem são do meu mandato. Agora, temos três ou quatro de pequeno valor; é sempre bom rever e analisar, é sempre positivo", disse Alckmin, na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

O governador não citou valores nem quais contratos o governo paulista tem com a Delta, mas lembrou que a construtora tem atuação em São Paulo em obras federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "As obras da construtora são em nível federal, através do PAC, e no Rio de Janeiro", disse.

O governador defendeu ainda que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada no Congresso para apurar a rede de influências Cachoeira investigue os parlamentares. "Investigar é sempre bom, esclarecer é bom e se tiver algo de errado, punir", afirmou.

Agrishow

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Agrishow, Alckmin sancionou o projeto que cede, por 30 anos para os organizadores, a área do Estado onde a feira é realizada há 19 anos. Com isso, a intenção é que sejam feitas obras de infraestrutura permanentes no local. Além disso, o governador anunciou a liberação de R$ 700 mil para investimentos no Centro de Cana, na cidade paulista, valor a ser utilizado em uma unidade de produção de mudas de cana, bem como a criação do Poupatempo Rural, para agilizar demandas do setor, como emissão de guias.

O governador ainda prometeu um investimento de R$ 173 milhões nas obras de ampliação do aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto. "O aeroporto será o mais importante do interior paulista depois de Viracopos", concluiu.