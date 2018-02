Governo de Salvador perde o apoio do PSB O secretário de Emprego e Renda de Salvador e presidente do Diretório Municipal do PSB, Paulo Mascarenhas, entregou ontem seu cargo ao prefeito João Henrique Carneiro (PMDB). O ato marcou a saída do PSB do governo da capital baiana, decidida em reunião do partido na noite da terça-feira, quando ficou acordado que a deputada federal Lídice da Mata, ex-prefeita de Salvador, vai concorrer novamente ao cargo nas próximas eleições contra o atual prefeito, candidato à reeleição. Apesar da saída, Mascarenhas afirma que seu partido não vai fazer oposição a João Henrique, ao contrário do PC do B.