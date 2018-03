Governo de Minas cria força-tarefa para investigar morte de jornalista

Texto atualizado ás 14h25

BELO HORIZONTE - O governo de Minas Gerais criou uma força-tarefa para a apuração do assassinato do jornalista Evany José Metzker, de 67 anos, dono do blog Coruja do Vale, encontrado decapitado na segunda-feira, 18. A Polícia Civil trabalha com hipóteses de crime passional ou relacionado à atividade que a vítima exercia. O jornalista fazia reportagens sobre a administração de cidades do Vale do Jequitinhonha.

O corpo do jornalista foi encontrado na segunda-feira, 18, decapitado, sem roupas e com lesões no ânus na zona rural de uma das cidades da região, Padre Paraíso, a 558 quilômetros de Belo Horizonte. A cabeça estava a cerca de cem metros de distância do corpo. O enterro ocorreu no mesmo dia, em Medina.

A força tarefa é formada por quatro investigadores e uma escrivã do Departamento de Investigação de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) em Belo Horizonte. A coordenação será do delegado Emerson Morais. Segundo a assessoria de comunicação do governo, a equipe partiu na manhã desta quarta-feira, 20, de Belo Horizonte por determinação do governador Fernando Pimentel (PT) e começa a trabalhar nesta tarde em Padre Paraíso.

Metzker fazia reportagens sobre desvios de recursos em prefeituras, câmaras municipais e atuação de redes de tráfico de drogas e prostituição infantil em cidades do Vale do Jequitinhonha, uma das mais pobres do País. A Polícia Civil local trabalha em duas linhas de investigação: crime passional ou pelo exercício do jornalismo.

Segundo o presidente do Sindicato dos Jornalistas do estado, Kerison Lopes, o pedido para envio da força-tarefa não significa o levantamento de suspeitas contra os investigadores da região que já atuam no caso. "As estatísticas mostram que a maioria dos crimes contra jornalistas tem relação com o poder local. O melhor, portanto, é que uma equipe de fora, com mais isenção, seja responsável pelas investigações", disse.