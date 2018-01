Governo de Minas anuncia livro sobre choque de gestão Principal bandeira política do presidenciável Aécio Neves, o Choque de Gestão no governo de Minas Gerais será tema de um livro que será lançado pelo governo, nesta quinta-feira, 19, em Belo Horizonte. "Do Choque de Gestão à Gestão para a Cidadania - 10 Anos de Inovações Gerenciais em Minas Gerais", conta a história do programa de governo de Aécio e Antônio Anastasia no Estado e mostra os resultados que orgulham o presidente nacional do PSDB.