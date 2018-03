Governo de MG admite novos atrasos no pagamento de servidores

BELO HORIZONTE - Após atrasar o salário dos servidores referente a dezembro, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT) afirmou nesta quarta-feira, 6, não haver qualquer garantia de que a folha do funcionalismo público do Estado será paga a cada quinto dia útil de cada mês, como vinha ocorrendo.

Conforme o governador, a tendência é que seja estabelecido um cronograma para os depósitos nas contas dos servidores. “O fundamental é que haja a segurança de que não haverá interrupção no pagamento. Agora vamos negociar para ver o dia”, afirmou Pimentel, que participou do lançamento de um aplicativo criado pelo Estado para prestação de serviços à população.

O salário referente a dezembro, que deveria ser pago amanhã, só entrará na conta-corrente dos funcionários na quarta-feira da semana que vem. A justificativa do governo para o atraso foi a necessidade de aguardar o repasse de recursos do ICMS, que entra no caixa do governo no dia 10.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pimentel afirmou que, com a quitação de duas folhas em dezembro, a referente a novembro e o 13º salário, não houve dinheiro suficiente para o pagamento que deveria ser feito no quinto dia útil de janeiro. “Teremos um ano muito difícil do ponto de vista orçamentário”, admitiu o governador.

‘Déficit brutal’. O rombo nas contas do Estado previsto para 2016, segundo Pimentel, é de R$ 10 bilhões. “A situação financeira de todos os Estados é muito difícil e Minas certamente não é exceção.” Conforme o governador, os problemas de caixa já vinham de outras gestões. “Herdamos um déficit brutal. Tentamos reduzi-lo no ano passado e não conseguimos”, disse.

De acordo com Pimentel, a expectativa é que o cronograma dos pagamentos dos servidores seja apresentado às associações e ao sindicato que representa o funcionalismo na próxima semana.

Questionado sobre o salário dos servidores públicos do Judiciário e Legislativo, que já foram pagos, Pimentel afirmou se tratar de tratar de poderes com orçamentos independentes.

O anúncio do atraso do pagamento relativo a dezembro foi feito no dia 2. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Minas acusou o governador de não ter negociado com a categoria. Ontem o diretor do sindicato Geraldo Henrique da Conceição afirmou que a entidade vai discutir o que chamou de “desrespeito” do governo.

O líder do bloco de oposição na Assembleia, Gustavo Corrêa (DEM), questionou a declaração do petista. “O rombo nas contas públicas do governo do PT em 2015 não foi causado pelos governos anteriores. Uma das primeira medidas de Pimentel, ao assumir o governo, foi inchar a máquina.”