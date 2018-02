Governo de Chávez divulgará o pensamento de Bolívar no Brasil

O governo venezuelano lançará no dia 30 de outubro, no Brasil, o livro Simón Bolívar, o Libertador, que será doado a escolas e bibliotecas de todo o País, anunciaram fontes diplomáticas. O livro contém cem textos atribuídos a Bolívar, escritos entre 1805 e 1830, e é financiado pela construtora brasileira Odebrecht - que possui concessão de grandes obras de infra-estrutura na Venezuela. Com o livro, traduzido para o português, pretende-se divulgar o pensamento do herói nacional venezuelano, principal referência para o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, na "revolução" que diz ter iniciado no país. Segundo a assessoria de imprensa da Odebrecht, a escolha do livro leva em conta a importância histórico-cultural da obra e a empresa não teme ter sua imagem associada a Chávez, pois está na Venezuela há 15 anos. E, de acordo com a assessoria, a obra descreve somente o pensamento do herói da independência, o que já é de conhecimento de todos. Esse é o terceiro livro da Venezuela que a Odebrecht publica e a iniciativa faz parte de uma política de contribuição cultural implantada desde 1959, que abrange diversos países onde a construtora atua (19 no total). Desde então, ainda segundo a assessoria, foram 200 livros publicados de países como Peru, Bolívia, Brasil etc. O adido cultural da embaixada venezuelana em Brasília, Wilfredo Machado, afirmou que a primeira tiragem do livro no Brasil será de 5 mil exemplares. A obra será apresentada em um ato realizado no Museu Nacional de Brasília, ao qual foram convidadas personalidades da política e da cultura brasileira. Segundo Machado, a decisão de traduzir o livro para o português e distribuí-lo em escolas e bibliotecas tem como objetivo divulgar "diretamente da fonte" o pensamento de Simón Bolívar, sobre o qual o governo venezuelano considera que há um "conhecimento superficial" no Brasil. Texto atualizado às 18h09